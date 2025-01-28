Крупнейшая поставка оружия из Израиля в Украину

США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Ракеты были доставлены в Польшу, откуда их предполагается передать Украине. Это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

По данным портала, израильские Военно-воздушные силы вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, посчитав ее устаревшей на фоне разработки собственных систем ПВО. Украинские власти предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны России.