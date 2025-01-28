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CNN уволила неугодного Трампу журналиста

00:40 967

Известный в США журналист, ведущий телеканала CNN Джим Акоста уволился в знак протеста.

Акоста вел программу CNN Newsroom. Журналист проработал на телеканале 18 лет. В своем последнем выпуске он призвал зрителей «не преклоняться перед тираном», а также «держаться за правду и надежду».

Трамп назвал новость об уходе ведущего хорошей.

Джим Акоста

«Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN «фейкньюс» в полуночный час, «долину смерти», из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», — написал президент.

По мнению Трампа, Акоста «лузер, который облажается, где бы ни оказался».

Журналист телеканала CNN, поддерживающий демократов, и Трамп открыто конфликтовали еще в годы первого президентского срока республиканца.

В частности, осенью 2018 года Трамп во время пресс-конференции в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналиста CNN и назвал его «грубым, ужасным человеком». Тогда Акоста попытался задать политику вопрос о его предвыборном рекламном ролике о караване мигрантов, в котором он нашел неточности.

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