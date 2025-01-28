А Мария Захарова заговорила на китайском языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан КНР с Праздником весны (Китайский Новый год), пожелав всем счастья и благополучия. Видеозапись поздравления размещена в ее Telegram-канале.

"Пусть в 2025 году змея принесет в ваш дом счастье и благополучие, и сбудутся все мечты!" - отметила Захарова в видеопоздравлении рядом с Красной площадью.