Ситуация в Молдове обостряется: спецслужбы пошли на пророссийские силы

В Молдове вновь заговорили о попытках центральной власти отстранить от должности главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. На этот раз скандал разразился при непосредственном участии председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова, который пожаловался на давление спецслужб с требованием добиться отставки Гуцул. Произошедшее грозит еще больше обострить отношения Кишинева и Комрата. Ради справедливости следует признать, что избрание Евгении Гуцул в мае 2023 года на должность башкана Гагауз-Ери (высшее должностное лицо автономии) было сопряжено с определенными сомнениями даже у тех, кто ей симпатизировал. Правящая власть в Молдове во главе с Майей Санду категорически отвергла не только какое-либо сотрудничество с новым башканом, но и подвергла сомнению саму законность этого избрания. Дело в том, что косвенное или явное противостояние между Кишиневом и Комратом (столица Гагаузской автономии) существовало с момента обретения страной независимости, и его основа состоит не только в традиционной для гагаузов ориентированности на Россию, наличии собственного языка и традиций, но и в некой маргинализации представителей этого этноса – пусть и не слишком выраженной, но периодически проявляющейся.

Так, в период недавних президентских выборов, в которых едва не победил бывший генпрокурор Александр Стояногло, родом из Гагаузии, некоторые активисты правящей партии PAS и сторонники Санду выставили в качестве аргумента против Стояногло то, что он гагауз. Разумеется, в предвыборном штабе, в правительстве и в партии Майи Санду осудили подобные высказывания, но официальная позиция не отменяет общественных тенденций. И, наконец, постоянным фоном к взаимоотношениям центральных властей Молдовы с автономией являются так и не решенные проблемы в Законе об особом статусе Гагаузии, который, по мнению представителей Комрата, не соблюдается в должной мере. Речь идет, прежде всего, о бюджете и некоторых аспектах самостоятельности региона. Там действует собственное Уложение, регламентирующее выборы в местный парламент (Народное собрание – НСГ), формирование гагаузского правительства (Исполнительный комитет) и выборы башкана. При этом автономия подчиняется молдавской Конституции и остальным законам, но имеет некоторые собственные положения на административном, экономическом и социальном уровне. Например, в Гагаузии уже около года продолжает действовать отмененная Кишиневом рыночная торговля на основании патента. На днях в Комрате вновь митинговали патентообладатели – гагаузские власти из-за энергокризиса обещали не отменять закон, невзирая на недовольство Кишинева.

Подобных примеров немало, однако особое место в обострившейся проблеме Гагаузии занимает глубокий раскол в официальных отношениях Кишинева и Комрата. С приходом к власти радикально проевропейского президента Майи Санду и ее партии PAS контакты госруководства с гагаузскими коллегами были сведены почти к нулю. Предыдущий башкан Ирина Влах не раз подчеркивала, что не может находиться в оппозиции, поскольку является членом правительства, но периодически упрекала и премьер-министра, и главу государства в игнорировании ее обращений и даже в грубости. Избранная башканом менее двух лет назад Евгения Гуцул не была допущена даже в здание правительства, не говоря уж о заседаниях. Вопреки закону она не принимала государственную присягу. Более того, против нее возбуждено уголовное дело, согласно материалам которого ей инкриминируют переправку денег из России в Молдову для скандально известной партии «Шор». Гуцул называет это дело сфабрикованным и политическим. Собственно, от этой самой партии «Шор» и баллотировалась на пост башкана Гагаузии Евгения Гуцул, которая ранее работала в политформировании секретарем. Беглый олигарх Илан Шор, заочно осужденный в Молдове на 15 лет тюрьмы за участие в краже миллиарда из госказны, фактически обеспечил избрание своей ставленницы. Буквально через месяц после выборов партия «Шор» была объявлена вне закона – в июне 2023 года. В Кишиневе делали активные попытки помешать вступлению Гуцул в должность – вплоть до признания выборов недействительными из-за подкупа избирателей. Возможно, именно это укрепило решимость гагаузов отстоять нового башкана. Спикер Народного собрания Дмитрий Константинов дал понять тогда, что не всем нравится победивший кандидат, но вмешиваться во внутренние дела автономии гагаузы не позволят.

На сегодняшний день именно Константинов вновь оказался на переднем крае конфликта между Кишиневом и Комратом. Как сообщалось, 29 января представители Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ, основная спецслужба страны) не дали ему вылететь в Стамбул на плановое лечение и задержали в аэропорту. «Они не хотят работать с этим башканом. Не признают башкана. Я говорил раньше и в этот раз им сказал, что мы не можем на это идти, потому что ее избрал народ Гагаузии. Точно так, как депутатов. И если идти по этому пути, и депутатов тоже могут отзывать. Поэтому это неверный путь», - подчеркнул глава НСГ. Кроме того, он никак не может быть вправе единолично или по собственной инициативе отстранить башкана. Для этого существует и специальная процедура, и описанные в законе причины, а их не так много: несоблюдение Конституции, Закона об особом правовом статусе Гагаузии, ее Уложения, постановлений НСГ и совершение преступления. Причем здесь требуется решение суда. Инициативу должны выдвигать депутаты, а башкан – дать объяснения по их обвинениям. Сейчас в НСГ нет явных фракций, поскольку большую часть кресел заняли независимые кандидаты. И даже если Народное Собрание примет постановление об отстранении главы Гагаузии, за ним последует референдум, где голосовать за или против действующего башкана вновь будут избиратели.

Учитывая убедительную победу Гуцул на выборах 2023 года и результаты правящей партии и президента Молдовы в электоральной серии минувшей осенью, вряд ли можно прогнозировать легкое отстранение от должности гагаузского лидера. Напомним: в Молдове референдум о евроинтеграции едва не закончился провалом, а внутри страны на президентских выборах Александр Стояногло с небольшим отрывом обошел Майю Санду, причем в Гагаузии она практически не получила голосов. Вместе с тем в Молдове продолжаются расследования относительно возможного подкупа избирателей. В числе фигурантов уголовных дел значатся бывшие коллеги Евгении Гуцул по партии, в дальнейшем – сторонники блока «Победа», о создании которого совместно с Иланом Шором Гуцул объявила в Москве год назад. В течение последнего времени башкан Гагаузии, не имеющая контактов с центральными властями, общается с ними посредством открытых писем и телеобращений, где, как правило, сетует на чинимые Кишиневом препятствия для гагаузского руководства. При этом Евгения Гуцул периодически выезжает в Россию, где продолжает вызывать неизменный интерес. Наиболее ярким стало ее посещение экономического форума в Санкт-Петербурге, завершившееся уже в Молдове скандалом с ансамблем народного танца «Жок».