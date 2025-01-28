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Зеленский: «Путин боится переговоров и затягивает войну»

01:17 660

Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной. 

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на недавние комментарии российского лидера Владимира Путина, взявшего под сомнение легитимность украинского главы государства.

Зеленский убежден, что «в 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение».

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