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Из Ени Сураханы в бакинский аэропорт пойдут поезда

01:31 696

От поселка Ени Сураханы до международного аэропорта Гейдар Алиев планируется проложить железнодорожную линию.

Об этом сообщил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

"Из пригородов в столицу в течение дня прибывает 400 тысяч пассажиров, и с целью их обслуживания предусмотрена программа расширения железнодорожных услуг. В первую очередь планируется увеличить число поездов на Апшеронской кольцевой дороге, ввести в эксплуатацию железную дорогу Гюздек - Гарадаг для предотвращения въезда грузовых поездов на кольцевую дорогу.

Также было решено вернуть в эксплуатацию некоторые железные дороги. Это направления Забрат 2 - Маштага - Баглар - Албалы, Бакыханов - Бина - Гала - Ени Сураханы - Говсан. На следующем этапе планируется проложить железнодорожную линию от поселка Ени Сураханы до международного аэропорта Гейдар Алиев", - сказал он.

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