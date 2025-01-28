Из Ени Сураханы в бакинский аэропорт пойдут поезда

От поселка Ени Сураханы до международного аэропорта Гейдар Алиев планируется проложить железнодорожную линию.

Об этом сообщил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

"Из пригородов в столицу в течение дня прибывает 400 тысяч пассажиров, и с целью их обслуживания предусмотрена программа расширения железнодорожных услуг. В первую очередь планируется увеличить число поездов на Апшеронской кольцевой дороге, ввести в эксплуатацию железную дорогу Гюздек - Гарадаг для предотвращения въезда грузовых поездов на кольцевую дорогу.

Также было решено вернуть в эксплуатацию некоторые железные дороги. Это направления Забрат 2 - Маштага - Баглар - Албалы, Бакыханов - Бина - Гала - Ени Сураханы - Говсан. На следующем этапе планируется проложить железнодорожную линию от поселка Ени Сураханы до международного аэропорта Гейдар Алиев", - сказал он.