Даже Шольц обвинил Маска в фашизме

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что взбешен поддержкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) со стороны Илона Маска и назвал этот факт отвратительным.

На полях предвыборного мероприятия в Берлине Шольц сказал журналистам, что уже привык к вмешательству медиамагнатов в германскую политику. Новым, по его словам, является то, что Маск поддерживает представителей правопопулистских партий по всей Европе. "И это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всем ЕС", - подчеркнул канцлер.

Шольц указал на вклад США в дело освобождения Германии от нацизма и становления демократии. "И поэтому я так взбешен в связи с тем, что Илон Маск вступается за правых радикалов, а также неподобающе реагирует на убийство столь многого числа евреев и других людей в Европе, которое совершили в прошлом немцы", - заявил канцлер.