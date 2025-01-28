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Зеленский обвиняет Фицо: «Он выбирает Москву вместо Америки»

01:57 439

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения премьер-министра Словакии Фицо, который ранее назвал украинского лидера «главным врагом Словакии».

Фицо требует, чтобы Украина возобновила транзит российского газа в его страну.

«За американский СПГ надо платить деньгами, а вот за российский газ нужно платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе… выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях», — написал президент Украины в своих аккаунтах в соцсетях.

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