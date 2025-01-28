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Украинские дроны ударили по нефтяной базе в Новгороде

03:34 977

Украинские дроны атаковали НПЗ под Нижним Новгородом.

Украинские БПЛА атаковали объект в городе Кстово в 20 км от Нижнего Новгорода, там вспыхнул пожар. Об этом сообщают несколько российских телеграм-каналов, публикуя фото и видео, предположительно снятые местными жителями.

Одни каналы пишут, что налету подверглась нефтебаза, другие — что нефтеперерабатывающий завод.

В Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

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