Украинские дроны ударили по нефтяной базе в Новгороде
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Украинские дроны атаковали НПЗ под Нижним Новгородом.
Украинские БПЛА атаковали объект в городе Кстово в 20 км от Нижнего Новгорода, там вспыхнул пожар. Об этом сообщают несколько российских телеграм-каналов, публикуя фото и видео, предположительно снятые местными жителями.
Одни каналы пишут, что налету подверглась нефтебаза, другие — что нефтеперерабатывающий завод.
В Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
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