Украинцы атакуют Тверь и Смоленск: на прицеле – склады боеприпасов

Губернаторы Тверской и Смоленской областей России сообщают, что в их регионах ПВО отбивает массированные налеты украинских беспилотников.

Телеграм-канал тверского губернатора Игоря Рудени сообщил, что в районе города Торопец сбиты 14 беспилотников. В Торопце расположен большой склад боеприпасов, который подвергся удару украинских беспилотников в сентябре прошлого года.

О «массированной атаке» дронов сообщает, не называя числа беспилотников, и губернатор Смоленской области Василий Анохин.