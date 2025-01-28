Украинцы атакуют Тверь и Смоленск: на прицеле – склады боеприпасов
06:38 1152
Губернаторы Тверской и Смоленской областей России сообщают, что в их регионах ПВО отбивает массированные налеты украинских беспилотников.
Телеграм-канал тверского губернатора Игоря Рудени сообщил, что в районе города Торопец сбиты 14 беспилотников. В Торопце расположен большой склад боеприпасов, который подвергся удару украинских беспилотников в сентябре прошлого года.
О «массированной атаке» дронов сообщает, не называя числа беспилотников, и губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!