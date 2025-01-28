Украина потеряла стратегически важную Великую Новоселку

Украинский проект DeepState в очередном обновлении своей карты линии фронта констатирует потерю украинской армией поселка Великая Новоселка — небольшого, но стратегически важного пункта у стыка границ Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, который находился на линии фронта или возле нее с самого начала большой войны.

Минобороны России объявило о захвате Великой Новоселки 26 января, но украинское командование до сих пор потерю поселка официально не признавало.