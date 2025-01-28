Россия вновь закрыла аэропорт в Казани

На фоне ударов украинских дронов и большом пожаре предположительно на НПЗ в городе Кстово в Нижегородской области, в 300 км на восток от Казани, российские власти вновь закрыли аэропорт столицы Татарстана.

Российские СМИ сообщили и о массированных налетах украинских беспилотников на Брянскую, Тверскую и Смоленскую области.

Аэропорт Казани в очередной раз закрыт из-за угрозы налета украинских беспилотников на цели в Татарстане.

О введении «ограничений» в аэропорту Казани сообщают российские государственные агентства со ссылкой на Росавиацию.