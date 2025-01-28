Прокуратура взялась и за премьер-министра Италии

Римская прокуратура начала расследование против премьер-министра Италии Джорджи Мелони и двух министров правительства за репатриацию ливийского полевого командира, разыскиваемого Международным уголовным судом в Гааге, заявила сама Мелони.



Мелони обвиняют в помощи и пособничестве Оссаме Анджиема, также известному как Оссама аль-Масри. Она сказала, что расследование также ведется в отношении министров юстиции и внутренних дел.



Правительство Мелони подверглось критике со стороны оппозиции, правозащитных групп и самого Международного уголовного суда за освобождение аль-Масри по формальным причинам после того, как он был арестован в Турине по ордеру МУС.