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Трамп запретил изменение пола

06:57 1733

Операции по изменению пола у лиц, не достигших 19-летнего возраста, запрещены в США указом президента Дональда Трампа.

"Сегодня по всей стране медицинские работники калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, следуя утверждению, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец", - говорится в тексте указа, распространенном Белым домом.

США впредь "не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый "переход" ребенка из одного пола в другой, и будут строго соблюдать все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные и изменяющие жизнь процедуры", отмечается в документе.

Революционный указ Трампа

В нем уточняется, что "термин "ребенок" или "дети" означает человека или людей в возрасте до 19 лет".

Указом вводится запрет на использование блокаторов, половых гормонов, хирургические операции по изменению внешности человека, "чтобы привести ее в соответствие с идентичностью, которая отличается от его пола".

Президент потребовал от всех агентств отменить или изменить все политики, которые опираются на руководство Всемирной профессиональной ассоциации по вопросам здоровья трансгендеров (WPATH), которое наносит "вопиющий вред, причиненный детям химическими и хирургическими увечьями, а Минздраву в течение 90 дней опубликовать обзор существующей литературы о передовой практике по укреплению здоровья детей".

Минобороны предписывается исключить "химическое и хирургическое увечье детей" из программы медицинского страхования TRICARE для несовершеннолетних.

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