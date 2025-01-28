Выявлены новые преступления Романа Абрамовича: фикции с яхтами

Документы о фрахтовании аренды судов российским олигархом Романом Абрамовичем — часть схемы, при помощи которой налоговые службы вводились в заблуждение на протяжении десятилетий, следует из расследования Би-би-си и Бюро журналистских расследований. В рамках этой схемы яхты Абрамовича были представлены как коммерческая лизинговая операция. Это позволило уклониться от уплаты миллионов евро налога на добавочную стоимость (НДС) при покупке и эксплуатации яхт. «Это уклонение от уплаты налогов, — сказал Би-би-си итальянский юрист, специализирующийся на налоговом законодательстве, профессор Томмазо Ди Танно. — Это — преступление».

Адвокаты Абрамовича, который, по слухам, теперь живет между Стамбулом, Тель-Авивом и Сочи заявили, что миллиардер «всегда обращался за независимым профессиональным советом к экспертам по налогам и законам» и «следовал» полученным рекомендациям. Абрамович, против которого Великобритания ввела санкции в марте 2022 года из-за связей с режимом Владимира Путина, в 2000-е годы купил пять яхт класса люкс, которые использовались в этой схеме. Среди них — 115-метровая яхта Pelorus, которую, по слухам, Абрамович одолжил футболисту клуба «Челси» Джону Терри для его медового месяца в 2007 году, и яхта Eclipse длиной 162,5 метров. Eclipse какое-то время была самой большой частной яхтой в мире. Ее стоимость оценивается в 700 млн долларов США. Схему уклонения от уплаты налогов, как и другие секреты корпоративной империи Абрамовича, помогла раскрыть утечка более 400 тыс. файлов и 72 тыс. электронных писем кипрской компании MeritServus.