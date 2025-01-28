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Выявлены новые преступления Романа Абрамовича: фикции с яхтами

08:07 1998

Документы о фрахтовании аренды судов российским олигархом Романом Абрамовичем — часть схемы, при помощи которой налоговые службы вводились в заблуждение на протяжении десятилетий, следует из расследования Би-би-си и Бюро журналистских расследований.

В рамках этой схемы яхты Абрамовича были представлены как коммерческая лизинговая операция. Это позволило уклониться от уплаты миллионов евро налога на добавочную стоимость (НДС) при покупке и эксплуатации яхт.

«Это уклонение от уплаты налогов, — сказал Би-би-си итальянский юрист, специализирующийся на налоговом законодательстве, профессор Томмазо Ди Танно. — Это — преступление».

Схема Абрамовича позволила уклониться от уплаты миллионов евро налога на добавочную стоимость (НДС) при покупке и эксплуатации яхт

Адвокаты Абрамовича, который, по слухам, теперь живет между Стамбулом, Тель-Авивом и Сочи заявили, что миллиардер «всегда обращался за независимым профессиональным советом к экспертам по налогам и законам» и «следовал» полученным рекомендациям.

Абрамович, против которого Великобритания ввела санкции в марте 2022 года из-за связей с режимом Владимира Путина, в 2000-е годы купил пять яхт класса люкс, которые использовались в этой схеме.

Среди них — 115-метровая яхта Pelorus, которую, по слухам, Абрамович одолжил футболисту клуба «Челси» Джону Терри для его медового месяца в 2007 году, и яхта Eclipse длиной 162,5 метров. Eclipse какое-то время была самой большой частной яхтой в мире. Ее стоимость оценивается в 700 млн долларов США.

Схему уклонения от уплаты налогов, как и другие секреты корпоративной империи Абрамовича, помогла раскрыть утечка более 400 тыс. файлов и 72 тыс. электронных писем кипрской компании MeritServus.

Би-би-си и партнеры рассказывают о том, что стало известно благодаря утечке MeritServus, с 2023 года в рамках проекта Cyprus Confidential Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). В 2023 году журналисты рассказали о финансовых связях Абрамовича с близкими друзьями Владимира Путина, которых считают «кошельками» российского президента.

Документы проливают свет на то, как советники Абрамовича помогли ему избежать от уплаты огромных налогов на эксплуатацию яхт в водах Евросоюза, используя компании, которые сдавали эти яхты в аренду самому олигарху или подконтрольным ему компаниям.

То, как компании Абрамовича сдавали яхты в аренду друг другу, было «искусственной структурой», которая уклонялась от уплаты налогов, что является уголовным преступлением.

В утекших документах так же есть доказательства того, что договоры о чартерах могли быть подписаны задним числом. К примеру, в июле 2005 года Blue Ocean якобы заключил договор на тайм-чартер с другой компанией Абрамовича, Eyke Services, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Однако, согласно документам, на тот момент Eyke Services не существовало — компания была создана только месяц спустя.

В другом случае директор Blue Ocean попросил предоставить подписанный задним числом тайм-чартер, чтобы получить беспошлинную поставку топлива для 86-метровой яхты Абрамовича Ecstasea, на которой в восьми кабинах могут разместиться до 15 человек. Это сэкономило миллиардеру 44 тыс. долларов на налогах.

Как рассказал Би-би-си юрист Бенджамин Малтби, ведущий специалист до суперъяхтам, контракты, которые использовались для чартеров яхт Абрамовича, на самом деле рассчитаны для коммерческих судов, перевозящих сухие грузы, например зерно или сталь.

Схема с арендой яхт Абрамовича дважды оказывалась под пристальным вниманием правоохранительных органов, стало известно Би-би-си и Бюро журналистских расследований.

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