Украинские беспилотники атакуют и Ленинградскую область
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В Ленинградской области тоже сбит украинский беспилотник.
В Ленинградской области России в ночь на среду тоже был сбит один украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко.
«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — утверждает телеграм-канал «Александр ДроZденко».
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