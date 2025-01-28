Украинские беспилотники атакуют и Ленинградскую область

В Ленинградской области тоже сбит украинский беспилотник.



В Ленинградской области России в ночь на среду тоже был сбит один украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко.



«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — утверждает телеграм-канал «Александр ДроZденко».