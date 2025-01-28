В Азербайджане проходят муниципальные выборы
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В Азербайджане на всех избирательных участках с 08:00 стартовало голосование в связи с муниципальными выборами.
В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам.
Количество избирательных участков для голосования составляет 5 846, из которых 5 734 — постоянные и 112 — временные.
В выборах смогут принять участие 5 961 987 избирателей, имеющих право голоса.
На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов.
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