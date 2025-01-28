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В Анкаре собрались министры Турции, Азербайджана и Узбекистана

09:01 594

29 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Анкару для участия во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В рамках визита запланировано выступление министра Джейхуна Байрамова на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, а также ряде двусторонних встреч на высоком уровне.

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