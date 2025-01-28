Российские морские пехотинцы и десантники бросают свою бронетехнику прямо на позиции украинских военных в Курской области и в панике убегают, встречая сопротивление 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американскими боевыми машинами М-2, пишет Forbes.

"Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери", - сообщил оператор беспилотника морской пехоты Украины Кригсфоршер, чье подразделение обороняет тот же сектор, что и 47-я бригада.

Впрочем, несмотря на значительные потери, это не означает, что Россия проигрывает захватническую войну, которая длится уже четвертый год. Украина не тратит так много техники в бессмысленных атаках, однако сама сталкивается с серьезными трудностями на растянутой линии фронта.

Во время трехдневного штурма, который начался 18 января с участием 155-й отдельной морской пехотной бригады и 234-го десантно-штурмового полка РФ, было уничтожено 14 БМП и БМД, а также три танка Т-80. Еще один штурм, состоявшийся во вторник или незадолго до него, закончился для РФ потерями по меньшей мере четырех танков, боевых машин и одного пикапа.