С Азербайджаном будет работать лорд из Великобритании

Член Палаты лордов парламента Великобритании Джон Олдердейс назначен торговым посланником Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии.

Джон Олдердейс — политик из Северной Ирландии, занимавший различные влиятельные должности. С 1998 по 2004 год он был спикером Ассамблеи Северной Ирландии.

Информацию об этом распространило Министерство торговли и бизнеса Великобритании.

Министр торговли Великобритании объявил о назначении команды для глобального развития. 32 новоназначенных торговых посланника будут работать над увеличением экспортного и инвестиционного потенциала Великобритании с целью стимулирования экономического роста в рамках плана изменений правительства. В соответствии с этим назначением лорд Джон Олдердейс будет исполнять обязанности торгового посланника Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии.