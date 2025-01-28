18 соперников сборных Азербайджана по баскетболу на чемпионате Европы

Мужская юношеская (U-18) сборная Азербайджана сыграет в дивизионе «B», игры которого пройдут в румынском Питешти с 25 июля по 3 августа этого года. В группе «B» соперниками азербайджанских баскетболистов будут команды Румынии, Грузии, Дании, Украины и Португалии.

Наши 18-летние баскетболистки также сыграют в дивизионе «B». Соревнования пройдут в литовских Алитусе и Вильнюсе. В группе «B» Азербайджан сыграет с Боснией и Герцеговиной, Литвой, Косово, Украиной и Исландией.

Чемпионат Европы среди баскетболистов не старше 16 лет в дивизионе «С» пройдет в столице Албании Тиране с 5 по 13 июля. Соперники сборной Азербайджана по группе - Люксембург, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

В отличие от ребят, азербайджанские баскетболистки U-16 выступят в дивизионе «B». Турнир пройдет с 20 по 29 августа в Стамбуле. Соперники - Словакия, Швеция, Нидерланды и Люксембург.