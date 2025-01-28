Российская бомба убила три поколения украинцев

На могиле полуторагодовалого Адама Бугаева плюшевые игрушки и цветы. Но ребенок там не одинок. Вместе с ним в могиле на мрачном и продуваемом ветрами кладбище Запорожья на юге Украины покоится и его мать, 27-летняя София Бугаева.

Об этом говорится в репортаже ВВС.

А рядом, в другой могиле, лежит прабабушка Адама, 68-летняя Татьяна Тарасевич.