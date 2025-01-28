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Российская бомба убила три поколения украинцев

10:40 2113

На могиле полуторагодовалого Адама Бугаева плюшевые игрушки и цветы. Но ребенок там не одинок. Вместе с ним в могиле на мрачном и продуваемом ветрами кладбище Запорожья на юге Украины покоится и его мать, 27-летняя София Бугаева.

Об этом говорится в репортаже ВВС.

А рядом, в другой могиле, лежит прабабушка Адама, 68-летняя Татьяна Тарасевич.

София, Адам и Татьяна

Все трое были убиты 7 ноября в результате российского удара, в ходе войны, которая с 2022 года пожирает Украину, но уже не доминирует в мировой повестке новостей.

Сейчас мать Софии, 46-летняя Юлия Тарасевич, не знает, как жить дальше, лишившись большей части своей семьи, своего прошлого и будущего.

Запорожье, где жила эта семья, остается регулярной мишенью для российских сил. В день, когда были убиты София, Адам и Татьяна, Юлия звонила дочери из Западной Украины, где она была в служебной командировке. Она просила дочь быть осторожной – с самого утра город бомбили.

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