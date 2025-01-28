Российская бомба убила три поколения украинцев
На могиле полуторагодовалого Адама Бугаева плюшевые игрушки и цветы. Но ребенок там не одинок. Вместе с ним в могиле на мрачном и продуваемом ветрами кладбище Запорожья на юге Украины покоится и его мать, 27-летняя София Бугаева.
Об этом говорится в репортаже ВВС.
А рядом, в другой могиле, лежит прабабушка Адама, 68-летняя Татьяна Тарасевич.
Все трое были убиты 7 ноября в результате российского удара, в ходе войны, которая с 2022 года пожирает Украину, но уже не доминирует в мировой повестке новостей.
Сейчас мать Софии, 46-летняя Юлия Тарасевич, не знает, как жить дальше, лишившись большей части своей семьи, своего прошлого и будущего.
Запорожье, где жила эта семья, остается регулярной мишенью для российских сил. В день, когда были убиты София, Адам и Татьяна, Юлия звонила дочери из Западной Украины, где она была в служебной командировке. Она просила дочь быть осторожной – с самого утра город бомбили.