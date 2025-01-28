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Товарищ Ким отчитал соратников за алкоголь и «внутрипартийное разложение»

10:52 1268

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание», а после этого около 40 партийных функционеров, включая руководство, отправились в заведение, где их угостили выпивкой.

«Они грубо нарушили внутрипартийную дисциплину, требующую от руководящих кадров парторганизаций различных уровней остерегаться беспечного, расхлябанного образа жизни, как прием угощения в сервисных учреждениях», — говорится в сообщении.

В ходе речи Ким Чен Ын отметил, что раньше в истории партии не фиксировались подобные «бесчинства». Кроме того, он призвал подавлять «внутрипартийное разложение».

Ким Чен Ын в ходе заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где рассматривался инцидент, отметил, что необходимо поддерживать «внутри партии революционную морально-нравственную атмосферу», а членам партии «соблюдать правила жизни» и «как никогда усиливать внутреннюю дисциплину».

В сентябре 2024 года в Сеуле заявили, что в Северной Корее за месяц казнили от 20 до 30 чиновников из пострадавшего от наводнения района за «неспособность предотвратить ущерб».

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