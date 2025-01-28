Товарищ Ким отчитал соратников за алкоголь и «внутрипартийное разложение»

По его информации, члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание», а после этого около 40 партийных функционеров, включая руководство, отправились в заведение, где их угостили выпивкой.

«Они грубо нарушили внутрипартийную дисциплину, требующую от руководящих кадров парторганизаций различных уровней остерегаться беспечного, расхлябанного образа жизни, как прием угощения в сервисных учреждениях», — говорится в сообщении.

В ходе речи Ким Чен Ын отметил, что раньше в истории партии не фиксировались подобные «бесчинства». Кроме того, он призвал подавлять «внутрипартийное разложение».

Ким Чен Ын в ходе заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где рассматривался инцидент, отметил, что необходимо поддерживать «внутри партии революционную морально-нравственную атмосферу», а членам партии «соблюдать правила жизни» и «как никогда усиливать внутреннюю дисциплину».

В сентябре 2024 года в Сеуле заявили, что в Северной Корее за месяц казнили от 20 до 30 чиновников из пострадавшего от наводнения района за «неспособность предотвратить ущерб».