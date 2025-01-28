Омбудсмен Сабина Алиева мониторит муниципальные выборы

После уполномоченный по правам человека рассказала журналистам о мерах, предпринятых Аппаратом омбудсмена в преддверии муниципальных выборов.

В 13-м избирательном участке 23-го Насиминско-Сабаильского округа проходит голосование на муниципальных выборах. В процессе голосования в качестве наблюдателя принимает участие омбудсмен Сабина Алиева.

Омбудсмен отметила, что на участках приняты необходимые меры по организации избирательного процесса, свободному участию избирателей в голосовании. Сабина Алиева отметила, что в ряде пунктов установлены пандусы, чтобы люди с ограниченными возможностями могли самостоятельно проголосовать.

Сабина Алиева сказала, что с учетом положительного опыта прошлых лет сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров, в том числе Аппарата омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики, наблюдают за выборами по собственной инициативе.

Омбудсмен сообщила, что после общественность будет проинформирована о ходе муниципальных выборов.