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Омбудсмен Сабина Алиева мониторит муниципальные выборы

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11:07 488

В 13-м избирательном участке 23-го Насиминско-Сабаильского округа проходит голосование на муниципальных выборах. В процессе голосования в качестве наблюдателя принимает участие омбудсмен Сабина Алиева.

После уполномоченный по правам человека рассказала журналистам о мерах, предпринятых Аппаратом омбудсмена в преддверии муниципальных выборов.

Омбудсмен отметила, что на участках приняты необходимые меры по организации избирательного процесса, свободному участию избирателей в голосовании. Сабина Алиева отметила, что в ряде пунктов установлены пандусы, чтобы люди с ограниченными возможностями могли самостоятельно проголосовать.

Сабина Алиева сказала, что с учетом положительного опыта прошлых лет сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров, в том числе Аппарата омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики, наблюдают за выборами по собственной инициативе.

Омбудсмен сообщила, что после общественность будет проинформирована о ходе муниципальных выборов.

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