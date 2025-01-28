«Дело непростое»: Казахстан о расследовании крушения самолета AZAL
Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование причин крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау, к следствию привлечены наиболее опытные сотрудники.
Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев.
«Расследование идет, следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников, экспертизы назначены. Дело непростое, как вы знаете. Мы ждем результатов», - рассказал Койгелдиев, отвечая на вопрос, как идет расследование крушения самолета AZAL.
Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что расследование ЧП с самолетом ведут Министерство транспорта республики и силовые ведомства, в том числе Генеральная прокуратура. Над расследованием также работают международные эксперты из Азербайджана, Бразилии, России и ICAO (Международной организации гражданской авиации). По словам Бозумбаева, планируется, что на этой неделе Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные итоги расследования авиационного происшествия.