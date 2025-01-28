«Дело непростое»: Казахстан о расследовании крушения самолета AZAL

«Расследование идет, следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников, экспертизы назначены. Дело непростое, как вы знаете. Мы ждем результатов», - рассказал Койгелдиев, отвечая на вопрос, как идет расследование крушения самолета AZAL.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что расследование ЧП с самолетом ведут Министерство транспорта республики и силовые ведомства, в том числе Генеральная прокуратура. Над расследованием также работают международные эксперты из Азербайджана, Бразилии, России и ICAO (Международной организации гражданской авиации). По словам Бозумбаева, планируется, что на этой неделе Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные итоги расследования авиационного происшествия.