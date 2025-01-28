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Помощник президента о расследовании авиакатастрофы: Скоро будет подробное заявление

11:36 1849

Соответствующие ведомства Азербайджана продолжают расследование крушения близ казахстанского города Актау пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего 25 декабря рейс Баку - Грозный.

Об этом азербайджанским СМИ заявил помощник президента Азербайджана —заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в связи с этим в ближайшее время совместно со странами-партнерами общественности будет предоставлена подробная информация.

«На совещании, проведенном президентом по этому вопросу, было подчеркнуто, что будет обеспечено регулярное информирование общественности о ходе расследования авиакатастрофы», — сказал Хикмет Гаджиев.

Говоря об ожиданиях Азербайджана от России в связи с крушением, Хикмет Гаджиев отметил, что этот вопрос обсуждается с российской стороной по профильным и дипломатическим каналам.

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