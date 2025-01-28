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Судья Алихан заблокировала указ Трампа

11:54 1496

Суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа о заморозке всех федеральных грантов и других видов государственной помощи, сообщает телеканал CNN.

Незадолго до вступления в силу указания Офиса по управлению и бюджету (OMB) судья Лорен Алихан наложила на его исполнение временный запрет, тем самым удовлетворив иск нескольких правозащитных групп, представляющих НКО, владельцев малого бизнеса и специалистов в области здравоохранения.

Судья обосновала свое решение тем, что у распоряжения Белого дома «есть риск непоправимого ущерба». «Правительство не знает всего объема программ, которые будут подлежать заморозке», - констатировала судья.

По данным американских СМИ, решение Трампа затрагивает среди прочего университетские гранты, кредиты для малого бизнеса, проекты по защите окружающей среды, поддержке гендерного разнообразия. Приостановку всех федеральных программ помощи в Белом доме объяснили необходимостью проверить, насколько эти программы соответствуют приоритетам политики Трампа.

Следующее судебное заседание назначено на 3 февраля. До тех пор администрация Трампа не может приостановить выплаты в рамках программ госпомощи, уже одобренных Конгрессом США, постановила судья.

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