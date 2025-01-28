Ильхам Алиев поздравляет...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину поздравительное письмо по случаю Праздника Весны.

«Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице дружественному китайскому народу самые искренние поздравления по случаю наступающего Праздника Весны.

Желаю, чтобы знаменующий наступление нового года по китайскому календарю, являющийся символом пробуждения природы и возрождения жизни праздник Чуньцзе принес всему Вашему народу хорошее настроение, достаток и процветание.

Повышение азербайджано-китайских межгосударственных отношений на уровень стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение всестороннему развитию построенного на прочной основе и основанного на взаимной вере и доверии сотрудничества с Китаем. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и углубления наших дружественных отношений и взаимодействия в соответствии с волей наших народов.

Еще раз от всей души поздравляю Вас с этим праздником, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, дружественному китайскому народу - постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравительном письме президента Азербайджана.