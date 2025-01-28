Китайцы утерли нос американцам. Но всего лишь утерли!..

Акции технологических гигантов США и Европы пережили сильнейший обвал на биржах в понедельник на фоне появления бота с искусственным интеллектом от китайского стартапа DeepSeek. Президент Дональд Трамп назвал это «тревожным звонком» для американского технологического сектора. В минувшие понедельник и вторник в глазах рябило от цифр. Акции чипмейкера Nvidia в Нью-Йорке упали на 13%, что за несколько часов отрезало от капитализации компании $486 миллиардов — рекордную сумму за все время, что торгуются ее бумаги. В сумме техногиганты США и Европы за день подешевели на триллион долларов. А состояние 500 богатейших людей мира за сутки сократилось на 108 миллиардов долларов.

Недавнее решение о создании в США мегакорпорации Stargate, которая должна обеспечить американскому big-tech абсолютное лидерство в области искусственного интеллекта, вызвало огромный энтузиазм у инвесторов. Который, правда, просуществовал недолго. В аккурат до того момента, когда китайцы выкинули на рынок свой DeepSeek. И дешев - его разработка обошлась в сто раз дешевле, - и сердит, поскольку по своим параметрам превосходит американскую модель ChatGPT, которая до этого считалась лидером в ИИ. Причем что интересно, китайцы создали свой продукт на базе чипов Nvidia, от новейших разработок американцы все время грозили их отрезать, в результате чего китайцам пришлось использовать менее продвинутые продукты. Но, как видим, на коммерческую успешность китайской модели это не очень повлияло. Именно на коммерческую успешность, на этом следует сделать особый акцент. Поскольку, как выразился один очень уважаемый эксперт в данной области с международным именем: «Вообще, конечно, история с реакцией рынков на новости о DeepSeek V3 и R1 - это пример глупости, помноженной на дилетантизм и истеричную природу массового сознания в эпоху нарождающейся кликбейт-экономики».

Или, как я уже писал совсем недавно, «искусственный интеллект еще в состоянии младенчества. О нем много говорят, но по большому счету мало кто понимает, что это за «младенец» и во что он вырастет». На Западе уже разворачивается компания «черного пиара» вокруг DeepSeek. Ее организаторы уже обвиняют китайскую команду разработчиков в том, что они украли все секреты у американцев. И в том, что китайская модель цензурирует предоставляемую пользователю информацию. Так, в частности, отказывается говорить об «угнетении уйгуров в Китае» и обсуждать события на площади Тяньаньмэнь. Ну, это чистой воды политика. Уронить имидж конкурента – вполне себе широко распространенный прием. Как и решение командования ВМС США запретить служащим использовать новую китайскую нейросеть DeepSeek «ни в каком качестве из-за потенциальных проблем безопасности и этики, связанных с происхождением и использованием модели».