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Нетаньяху не сдержал обещание. ХАМАС жив

12:12 705

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сдержал обещание уничтожить палестинское движение ХАМАС, цели израильской операции в секторе Газа не достигнуты, считают авторы публикации в журнале Foreign Affairs.

В материале издания говорится, что ХАМАС сохранил военный и политический потенциал, несмотря на колоссальные жертвы как среди боевиков, так и мирного населения. В израильском обществе растет недовольство политикой Нетаньяху, так как оно опасается, что вступившее 19 января в силу соглашение о прекращении огня в анклаве «может позволить ХАМАС выжить и быстро восстановить контроль над Газой» в будущем, говорится в статье.

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