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Хикмет Гаджиев заявил, что Иран – друг Азербайджана

12:20 1180

Азербайджан и Иран — соседи. Важно, чтобы между двумя странами были дружеские и добрососедские отношения. 

Так азербайджанским СМИ сказал помощник президента Азербайджана —заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, связи между Азербайджаном и Ираном на высоком уровне. «Все вопросы обсуждаются соответствующими структурами двух стран в условиях диалога и сотрудничества. Есть силы, пытающиеся повлиять на этот процесс… Но мы считаем, что важнейшим моментом здесь являются политические консультации, проводимые на государственном уровне и между профильными структурами двух стран», — сказал Хикмет Гаджиев.

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