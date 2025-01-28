Хикмет Гаджиев заявил, что Иран – друг Азербайджана
Азербайджан и Иран — соседи. Важно, чтобы между двумя странами были дружеские и добрососедские отношения.
Так азербайджанским СМИ сказал помощник президента Азербайджана —заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, связи между Азербайджаном и Ираном на высоком уровне. «Все вопросы обсуждаются соответствующими структурами двух стран в условиях диалога и сотрудничества. Есть силы, пытающиеся повлиять на этот процесс… Но мы считаем, что важнейшим моментом здесь являются политические консультации, проводимые на государственном уровне и между профильными структурами двух стран», — сказал Хикмет Гаджиев.