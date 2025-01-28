В планах американцев – вывести войска из Сирии. Израиль сильно обеспокоен

По ее данным, высокопоставленные чиновники из Белого дома дали понять израильским представителям, что президент США Дональд Трамп заинтересован в выводе тысяч американских солдат, остающихся на сирийской территории.

28 января министр обороны Израиля Исраэль Кац, посетив армейскую позицию на вершине горы Хермон с сирийской стороны, заявил, что израильские военные останутся на неопределенный срок в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской части Хермонского горного массива на Голанских высотах. В тот же день израильское Министерство обороны распространило видео подготовки к зимовке подразделений ЦАХАЛ на сирийской стороне горного массива.

8 декабря прошлого года армия Израиля заявила о развертывании своих сил в буферной зоне на границе с Сирией, а израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанах. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждал, что эти действия якобы носят оборонительный характер и являются временной мерой в связи с событиями в Сирии.