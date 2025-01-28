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Китайцы шокируют мир: выпустили еще одну ИИ-модель

13:01 574

Китайская технологическая компания Alibaba в среду представила новую версию своей ИИ-модели Qwen 2.5, которая, как утверждается, превосходит высоко оцениваемую систему DeepSeek-V3.

Об этом заявил разработчик в своем канале в соцсети WeСhat.

Команда Alibaba Cloud сравнила с помощью 11 тестов Qwen2.5-Max с системами DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B от Meta AI. В каждом тесте модель от Alibaba Cloud превзошла конкурентов. «Новая модель демонстрирует чрезвычайно мощные комплексные характеристики», - говорится в заявлении Alibaba Cloud.

Необычное время выпуска Qwen 2.5-Max в первый день китайского Нового года, когда большинство людей в Китае находятся на отдыхе с семьями, свидетельствует о давлении, которое стремительный взлет китайского стартапа DeepSeek за последние три недели создал не только для международных конкурентов, но и для местных, пишет Reuters.

Выпуск 10 января ИИ-ассистента DeepSeek, работающего на модели DeepSeek-V3, а также 20 января модели R1 шокировал Кремниевую долину и вызвал падение технологических акций. Низкая, по заявлениям компании, стоимость разработки и использования моделей DeepSeek заставила инвесторов усомниться в масштабных затратах ведущих ИИ-компаний США. Успех DeepSeek также подтолкнул китайских конкурентов к обновлению собственных AI-моделей. Через два дня после выпуска DeepSeek-R1 компания ByteDance, владелец TikTok, представила обновление своей флагманской AI-модели, которая, по ее утверждению, превосходит модель OpenAI o1 в тесте AIME, измеряющем способность моделей ИИ понимать и отвечать на сложные инструкции.

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