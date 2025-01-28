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Половина армян хочет в ЕС

13:03 387

Около 55% опрошенных в Армении положительно относятся к одобренному правительством страны законопроекту о вступлении республики в Евросоюз. Об этом стало известно по итогам проведенного армянским представительством GALLUP International Association опроса.

Полностью положительно к законопроекту о вступлении в ЕС относятся 23% опрошенных, скорее положительно 31,9%. Скорее отрицательно относятся 12% респондентов, полностью отрицательно 19,3%, затруднились ответить 13,8% опрошенных.

Согласно опросу, 51% верят, что в течение предстоящих 10 лет Армения войдет в состав ЕС, 40% - не верят.

Кроме того, 27% опрошенных считают, что стремление Армении стать членом ЕС и подписанная с США хартия о стратегическом партнерстве повысят уровень безопасности Армении, 24,2% считают, что это создаст новые риски для республики.

Опрос проведен среди 1 100 человек в период с 20 по 22 января.

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