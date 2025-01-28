Cирия дает России второй шанс

Об этом, по данным агентства, шла речь во время прошедшего накануне первого с момента падения режима Башара Асада визита российской делегации в Сирию. На встрече «российская сторона подтвердила свою поддержку позитивных изменений, происходящих в настоящее время в Сирии», сообщило агентство.

Во время диалога «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление».

Также новые власти Сирии отметили, что восстановление отношений с Россией должно «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «считает важными» контакты российской делегации с новыми властями Сирии, «диалог будет продолжен».

«Это важная поездка, важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше», - сказал Песков.