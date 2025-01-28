Азербайджан стал реже звать россиян на работу

Россиян стали чаще звать на работу за границу: в 2024 году иностранные компании отправили соискателям из России 769 тыс. приглашений на открытые у них вакансии. Это на 33,6% больше по сравнению с первым годом войны против Украины, когда страна пережила крупнейшую с распада СССР волну эмиграции. Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter.

Чаще всего россиян приглашали работать в Беларусь (22% от общего количества приглашений, 172,3 тыс.), Казахстан (20%, 150,9 тыс.), Грузию (9%, 69,7 тыс.), Турцию (9%, 67,8 тыс.) и Узбекистан (7%, 57,2 тыс.). Помимо этого, резко вырос спрос на специалистов из России в Китае (почти в шесть раз — с 4,8 тыс. приглашений в 2023-м до 27,6 тыс. в прошлом году), Сербии (+356,3% — с 5,8 тыс. до 26,3 тыс.), Кипре (+160,9% — с 4,6 тыс. до 12 тыс.), Польше (+119,6% — с 4,1 тыс. до 9 тыс.) и ОАЭ (+117,2% — с 19,2 тыс. до 41,7 тыс.).

Вместе с тем некоторые страны стали приглашать россиян реже. Прежде всего это Азербайджан (снижение на 38% за год — с 13,8 тыс. до 8,6 тыс.), Армения (-24% — с 13,3 тыс. до 10,1 тыс.), Грузия (-20% — с 87,3 тыс. до 69,7 тыс.) и Казахстан (-11% — с 169,5 тыс. до 150,9 тыс.).

Самыми востребованными российскими специалистами за рубежом стали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13%), программисты и разработчики (10%), операторы call-центров (5%), дизайнеры, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи, художники (по 4%), учителя, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), а также секретари, помощники руководителя, ассистенты, специалисты техподдержки и тестировщики (по 2%).