Трамп выдворяет 709 азербайджанцев

Иммиграционный орган США опубликовал список из почти полтора миллиона мигрантов, которым грозит депортация. Среди них есть и граждане Азербайджана, пишут зарубежные СМИ.

В списке в числе прочих 709 азербайджанцев, 3103 гражданина Турции, 3518 россиян, 2808 армян и 1862 украинца.

Рост нелегальных пересечений мексикано-американской границы со стороны турецких граждан пришелся на 2022 год, о чем тогда американский телевизионный канал News Nation снял отдельный сюжет.

Также в соцсетях обратили внимание на 337 нелегалов, которых американский иммиграционный орган планирует депортировать в СССР и 845 - в Югославию.

В то же время наибольшее количество мигрантов, которых планируется выслать на родину, являются гражданами латиноамериканских стран – Гондураса, Гватемалы, Мексики и Сальвадора. В список также вошли 37 908 граждан Китая и 17 940 индусов.