Еще одна авиакатастрофа: 18 погибших
14:46 3043
В результате крушения самолета в Южном Судане погибли 18 человек, сообщает радио Miraya.
По его данным, самолет с 21 пассажиром и членами экипажа разбился при вылете неподалеку от нефтяного месторождения «Юнити».
Miraya отмечает, что трое пассажиров находятся в критическом состоянии. «Среди погибших — пилот и второй пилот», — сказано в сообщении.
Информация о причинах катастрофы не приводится.
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