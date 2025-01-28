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Еще одна авиакатастрофа: 18 погибших

14:46 3043

В результате крушения самолета в Южном Судане погибли 18 человек, сообщает радио Miraya.

По его данным, самолет с 21 пассажиром и членами экипажа разбился при вылете неподалеку от нефтяного месторождения «Юнити».

Miraya отмечает, что трое пассажиров находятся в критическом состоянии. «Среди погибших — пилот и второй пилот», — сказано в сообщении.

Информация о причинах катастрофы не приводится.

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