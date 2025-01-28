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Россияне оставили после себя надписи «мин нет» и портрет Берии

15:04 2040

Российские военные, покидавшие в спешке Пальмиру во время падения режима Башара Асада, оставили в городе следы своего пребывания, которые описывает The Wall Street Journal в репортаже из снова открытого для туристов города. Среди них издание называет надписи «мин нет» почти на каждом строении и портрет сталинского министра внутренних дел Лаврентия Берии, который возглавлял НКВД в 1938—1945 годах и проводил массовые репрессии.

В 2015 году Пальмиру захватило «Исламское государство». Террористическое движение устроило в городе публичные казни и взорвало древние памятники — храмы Баала и Баалшамина. В 2016 году российские военные и «ЧВК Вагнера» захватили город. Взятие Пальмиры тогда российские власти превратили в громкую пиар-акцию — на древних развалинах здесь давали концерт артисты Валерий Гергиев и Сергей Ролдугин. Концерт по видеосвязи открывал сам Владимир Путин.

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