На Востоке проигравшему не дают сохранить лицо

По словам хорошо информированных источников, Россия получила отказ от нового правительства Сирии в долгосрочной аренде военных баз. Всего полгода назад заместитель главы российского МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев своих нынешних партнеров по переговорам в Дамаске иначе как «бандитами и террористами» не называли. А сейчас вынуждены сидеть с ними за одним столом и униженно просить сохранить российское военное присутствие на базах в Тартусе и Хмеймиме. Ну или хотя бы дать время на вывоз оттуда военной техники. Или – сохранить международное лицо РФ, иными словами, «правильной подаче информации о дипломатическом поражении в виде победы для общественности».

Почему бы и нет, думают сейчас в Дамаске. Россия окончательно проиграла на этом этапе в Сирии, а некая снисходительность к побежденным всегда хорошо выглядит в глазах мирового сообщества. Тем более что Москва богатая и готова для сокрытия своего сирийского конфуза чем-нибудь заплатить. Пусть и не слишком много – но с проигравшего хоть шерсти клок, новому сирийскому правительству в его нынешнем положении он лишним не будет. Поэтому сирийцы сразу зашли с козырей. Первый – вы с Асадом соглашение о базах заключали? Вот с него и спрашивайте. Второй – если вы хотите что-то вывезти, то не худо было бы сирийскому народу от России некую компенсацию получить на «компенсацию, реконструкцию и восстановление» разрушенного российскими экспедиторами в ходе «сирийской экспедиции». Это как раз то, о чем советские маршалы предупреждали еще полвека назад, называя Сирию ловушкой для СССР в силу ее географического положения и весьма сомнительной надежности сирийского режима в плане союзнических обязательств: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем обеспечить коммуникации и тыловое обеспечение этой группировки войск. На суше они отрезаны Турцией - членом НАТО. Она может в одночасье перекрыть Босфор и Дарданеллы, а 6-й флот США блокирует подходы к Ливану и Сирии со стороны Средиземного моря. Что делать нам тогда: пробиваться к ним через Турцию, а значит, начать Третью мировую войну? Или оставить советские войска на позорное поражение и плен?»