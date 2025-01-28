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На Востоке проигравшему не дают сохранить лицо

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Джемаль Бустани, автор haqqin.az
15:10 1879

По словам хорошо информированных источников, Россия получила отказ от нового правительства Сирии в долгосрочной аренде военных баз.

Всего полгода назад заместитель главы российского МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев своих нынешних партнеров по переговорам в Дамаске иначе как «бандитами и террористами» не называли. А сейчас вынуждены сидеть с ними за одним столом и униженно просить сохранить российское военное присутствие на базах в Тартусе и Хмеймиме.

Ну или хотя бы дать время на вывоз оттуда военной техники. Или – сохранить международное лицо РФ, иными словами, «правильной подаче информации о дипломатическом поражении в виде победы для общественности».

Россия, что с лицом?

Почему бы и нет, думают сейчас в Дамаске. Россия окончательно проиграла на этом этапе в Сирии, а некая снисходительность к побежденным всегда хорошо выглядит в глазах мирового сообщества. Тем более что Москва богатая и готова для сокрытия своего сирийского конфуза чем-нибудь заплатить. Пусть и не слишком много – но с проигравшего хоть шерсти клок, новому сирийскому правительству в его нынешнем положении он лишним не будет.

Поэтому сирийцы сразу зашли с козырей. Первый – вы с Асадом соглашение о базах заключали? Вот с него и спрашивайте. Второй – если вы хотите что-то вывезти, то не худо было бы сирийскому народу от России некую компенсацию получить на «компенсацию, реконструкцию и восстановление» разрушенного российскими экспедиторами в ходе «сирийской экспедиции».

Это как раз то, о чем советские маршалы предупреждали еще полвека назад, называя Сирию ловушкой для СССР в силу ее географического положения и весьма сомнительной надежности сирийского режима в плане союзнических обязательств: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем обеспечить коммуникации и тыловое обеспечение этой группировки войск. На суше они отрезаны Турцией - членом НАТО. Она может в одночасье перекрыть Босфор и Дарданеллы, а 6-й флот США блокирует подходы к Ливану и Сирии со стороны Средиземного моря. Что делать нам тогда: пробиваться к ним через Турцию, а значит, начать Третью мировую войну? Или оставить советские войска на позорное поражение и плен?»

Те, кого российское руководство презрительно называло «тапочниками», теперь диктуют Москве условия

И вот этот позор случился. Теперь те, кого российское руководство презрительно называло «тапочниками», диктуют Москве условия, назначая прайс за вывод контингента и техники. Ситуация беспрецедентная – такого не было ни тогда, когда советские войска выходили из Германии, ни тогда, когда они покидали Афганистан. И все, что сейчас может Кремль – это договариваться, чтобы вывод был не на слишком унизительных для Москвы условиях.

А так не будет. Поскольку это не в политической психологии Востока – дать проигравшему сохранить лицо. И в российской столице это понимают, поэтому заплатят назначенную сирийцами цену, сразу проштамповав договор с ними грифом «совершенно секретно». Что печально для Москвы – еще и активами Асада, которые в Кремле уже считают отчасти своими, заставят поделиться.

Что примечательно, у новых сирийских властей на этот ультиматум духа бы не хватило. Но у них есть серьезная поддержка от международных игроков. Американцам, туркам, монархиям Залива и Израилю Россия, наряду с Ираном, в Сирии совершенно не нужна. А значит, Москва должна ее покинуть.

И покинуть в соответствии с принципом Vae victis, «горе побежденным», который подразумевает, что условия всегда диктуют победители, а побежденные должны быть готовы к любому трагическому повороту событий. Это вполне, кстати, логично. Поскольку обратная сторона этого принципа означает, что проигравшие должны извлечь урок для себя и не влезать в авантюры, где у них в перспективе нет шансов на победу.

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