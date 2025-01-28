Сирия запросила у России Асада
15:28 1515
В ходе первого после революции визита российской делегации в Дамаск глава новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа попросил Москву экстрадировать им свергнутого диктатора Башара Асада и его близких соратников, пишет Bloomberg.
Издание также сообщает, что переговоры по вопросу сохранения контроля Москвы над двумя военными базами с новым правительством Сирии зашли в тупик.
Два высокопоставленных турецких чиновника заявили, что новое сирийское руководство вряд ли разрешит России сохранить свои базы.
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