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Сирия запросила у России Асада

15:28 1515

В ходе первого после революции визита российской делегации в Дамаск глава новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа попросил Москву экстрадировать им свергнутого диктатора Башара Асада и его близких соратников, пишет Bloomberg.

Издание также сообщает, что переговоры по вопросу сохранения контроля Москвы над двумя военными базами с новым правительством Сирии зашли в тупик.

Два высокопоставленных турецких чиновника заявили, что новое сирийское руководство вряд ли разрешит России сохранить свои базы.

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