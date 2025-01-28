Россия предлагает помощь Азербайджану

В Москве «приветствуют» прогресс, достигнутый Баку и Ереваном в вопросах делимитации и демаркации границы, «готовы оказывать ему необходимое содействие». Об этом заявил «Интерфакс» вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя работу трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

«Мы всегда приветствовали такие контакты и такую совместную работу, потому что она несомненно будет способствовать стабильности в регионе. Со своей стороны мы всегда предлагали оказывать поддержку этому процессу. У России есть соответствующий картографический материал, который может быть предоставлен по запросам сторон», - сказал Оверчук.

Он добавил, что российская сторона «может оказать консультационную помощь, потому что у нас очень большой опыт подобного рода работ с соседями, включая Азербайджан».

По словам Оверчука, по границе Армении и Азербайджана «идет очень конструктивная работа».

Он напомнил, что вице-премьеры Армении Мгер Григорян и Азербайджана Шахин Мустафаев, которые в том числе занимаются вопросами границы, «познакомились благодаря работе трехсторонней комиссии». «И я знаю, что между ними установился хороший рабочий контакт, и это уже очень большой результат, учитывая, что между этими странами нет пока дипотношений и не подписан мирный договор», - подчеркнул вице-премьер РФ.

Говоря о работе трехсторонней рабочей группы, Оверчук отметил, что формально ее никто не прекращал. «Периодически мы общаемся, но не в трехстороннем формате, а один на один», - пояснил он.

Комментируя перспективы вступления Армении в ЕС, вице-премьер РФ заявил, что открытие рынков с европейскими странами будет означать их закрытие для Армении с государствами ЕАЭС.

«Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу - это начало выхода из ЕАЭС. Это абсолютно очевидно любому человеку, который немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения. И те люди, которые сейчас, я знаю, в тех дискуссиях, которые идут в Армении, есть некоторые, которые утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, они, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ», - добавил Оверчук.