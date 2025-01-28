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Азербайджан за два государства

15:57 919

Азербайджан в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципов двух государств. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на брифинге по итогам трехсторонней встречи между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном в Анкаре.

Министр подчеркнул, что страна продолжит дипломатические усилия в этом направлении.

Говоря о сирийской ситуации, глава МИД отметил важную роль Турции в контексте последних событий в Сирии.

«Важнейшей задачей является восстановление мира и спокойствия, а также восстановление страны. В ближайшем будущем позитивные изменения в Сирии станут одной из новых платформ для сотрудничества с активным участием Азербайджана, Турции и Узбекистана», - сказал Байрамов.

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