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Мэр Киева обвиняет военную администрацию

16:17 157

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил новое руководство военной администрации украинской столицы в попытке узурпации власти.

Кличко заявил, что «люди из окружения Зеленского занимаются политическими интригами, эти процессы становятся критическими и в Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление».

«Новый начальник КМВА [Киевской городской военной администрации] без военного образования и опыта, заменивший на должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы», - добавил мэр.

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