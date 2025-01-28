Мэр Киева обвиняет военную администрацию

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил новое руководство военной администрации украинской столицы в попытке узурпации власти.

Кличко заявил, что «люди из окружения Зеленского занимаются политическими интригами, эти процессы становятся критическими и в Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление».

«Новый начальник КМВА [Киевской городской военной администрации] без военного образования и опыта, заменивший на должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы», - добавил мэр.