В России пригрозили США ядерной войной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин бросился защищать президента Владимира Путина после того, как американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация ушедшего президента США Джо Байдена готовила покушение на главу российского государства.

Спикер призвал отнестись к этой информации серьезно и предупредил, что такие действия чреваты последствиями, в том числе могут привести к ядерной войне. «Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», — подчеркнул Володин.

Карлсон ранее заявил, что в убийстве Путина якобы был заинтересован бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы «ускорить войну» с Россией. По его словам, Белому дому нужен был «хаос» в качестве «защитного экрана» и на этом строилась политика Вашингтона при Байдене. При этом никаких доказательств своих утверждений Карлсон не привел.

Тем не менее Володин выразил возмущение, что ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного. С его точки зрения, данные сведения должны стать основанием для разбирательства «для всех международных институтов». «Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности», — отметил Володин.

Он добавил, что считает этот эпизод, покушения на вновь избранного президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо, а также «подготовку к нападению» на премьера Венгрии Виктора Орбана «звеньями одной цепи».

В самом Кремле ранее заявили, что не видят доказательств информации о подготовке покушения на Путина. «Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не могу комментировать сказанное им», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он призвал «не верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила», и подчеркнул, что российские спецслужбы «на постоянной основе принимают все необходимые меры» для обеспечения безопасности» первого лица.