Премьер Грузии едет к Пашиняну

Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе 30 января прибудет в Армению с рабочим визитом.

В ходе визита планируется встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.

Сначала состоится частная беседа лидеров двух стран, после чего пройдет очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, которое также будет возглавлено премьер-министрами.