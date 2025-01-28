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Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились поддерживать друг друга в случае угроз

16:47 1481

Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились о совместных действиях против шагов, направленных на подрыв их суверенитета и территориальной целостности.

Это указано в Анкарской декларации, принятой по итогам второго трехстороннего заседания министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта трех стран.

Документ подчеркивает важность укрепления сотрудничества по актуальным региональным и международным вопросам, а также выражает поддержку совместным действиям против вызовов суверенитету и территориальной целостности государств.

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