Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились поддерживать друг друга в случае угроз

Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились о совместных действиях против шагов, направленных на подрыв их суверенитета и территориальной целостности.

Это указано в Анкарской декларации, принятой по итогам второго трехстороннего заседания министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта трех стран.

Документ подчеркивает важность укрепления сотрудничества по актуальным региональным и международным вопросам, а также выражает поддержку совместным действиям против вызовов суверенитету и территориальной целостности государств.