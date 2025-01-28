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Финны разработали новый дрон-камикадзе для Украины

17:04 1205

Разработан новый дрон-камикадзе для ВС Украины, сообщила финская оборонная компания Insta.

«Компания Insta разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда. Новый тип беспилотника пока доступен только для украинского рынка, но в будущем будет продаваться в Европе и странах НАТО», - говорится в сообщении.

C помощью дрона-камикадзе, который получил название Insta Steel Eagle, прикрепляемый внизу устройства заряд может доставляться по воздуху к цели, над которой он затем взрывается.

Заряд содержит стальные или вольфрамовые шарики, осколки которых, как утверждает компания, могут разлетаться на площадь около 2 тыс. квадратных метров (площадь 40 на 50 метров). Вес заряда составляет около 3,6 килограмма.

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