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Глава украинской разведки рассказал пошлый анекдот

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17:16 2197

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал анекдотом публикации СМИ о том, что он заявил депутатам об «угрозе существованию Украины», если мирные переговоры не начнутся до лета.

«Сидят две бабки во дворе и одна другой говорит: «Смотри, пошла, а дочь у нее ш..юха». Другая говорит: «Так у нее же сын». Ну и пусть всем теперь рассказывает, что это не так», - ответил Буданов.

В ГУР ранее заявили, что приведенные СМИ слова Буданова не соответствуют действительности.

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