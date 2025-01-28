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Рухнул зерновой рынок России

17:45 1791

Впервые за много лет Россия близка к тому, чтобы потерять лидирующие позиции на мировом зерновом рынке. В 2025 году вывоз зерна из страны за рубеж сократится на треть, прогнозирует Российский зерновой союз — одно из крупнейших профильных объединений, куда входят почти 300 сельхозорганизаций, обеспечивающих 90% национального зернового экспорта.

По оценкам РЗС, в наступившем году аграрии продадут за рубеж 48-49 млн тонн зерна против 72 млн тонн в прошлом году. Экспорт пшеницы может снизиться до 41-42 млн тонн, заявил на пресс-конференции президент РЗС Аркадий Злочевский. По сравнению с прошлым годом спад составит более 16 млн тонн, или 28%.

Зерновой экспорт, который входит в топ главных источников валютной выручки для экономики, а в 2023 году принес $15,5 млрд, уже стремительно падает. По данным центра «ПроЗерно», на конец января объемы сократились на 42% год к году, а с начала месяца аграрии вывезли около 2,5 млн тонн. Падение в январе всегда было, «но никогда в два раза», отмечает Злочевский.

Экспорт зерна сокращается вслед за урожаем, по которому ударили непогода и решение властей запретить импорт семян. За прошлый сельхозгод сборы зерновых упали на 14%, до 125 млн тонн, а сборы пшеницы — на 16%, до 82 млн. Из этого объема около 10 млн тонн пшеницы, по словам Злочевского, просто сгнило в амбарах, поскольку мощностей для ее правильного хранения в стране не хватает.

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